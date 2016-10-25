Antalya'daki patlamayı görgü tanıkları anlattı

25 Ekim 2016, Salı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Çevreyolu üzerindeki binasının otoparkında, bugün saat 08.50 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları