Alman basınının Türkiye düşmanlığı devam ediyor

13 Eylül 2016, Salı
Darbe girişiminin bastırıldığı Türkiye ile ilgili yalan haberler bu kez Der Spiegel ve Die Welt üzerinden yayımlandı. Der Spiegel, Türkiye’yi karalayan özel bir sayı hazırladı
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