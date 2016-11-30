Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Adana'nın Aladağ İlçesi'nde 3 katlı bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili olarak sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Erdoğdu mesajında "Sizin cennetinize girmektense cehennemde yanarım" dedi. Sabah Ajansını sunan Erkan Tan ise CHP'li vekil için şöyle dua etti: Allah'ım! Bu Aykut Erdoğdu istemiş onu cehennemine al, cayır cayır yak! Yalvarıyorum sana ya Rabbül alemin. Amin...
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