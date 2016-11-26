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ABD'nin uçaklı 'katliam oyunu'

26 Kasım 2016, Cumartesi
Suriye'de ABD'nin kanlı oyunu bir kez daha ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait F-18 uçakları mavi renge boyanıp Rus uçaklarına benzetiliyor
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