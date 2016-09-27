2. darbe teşebbüsü mümkün mü?

27 Eylül 2016, Salı
Takvim Yazarı Bülent Erandaç, A Haber ekranlarında yayınlanan 'Memleket Meselesi' programında "2. darbe teşebbüsü mümkün mü?" sorusuna dikkat çekici bir cevap verdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları