Yakalamak istediği top genç kızı bayılttı

28 Eylül 2016, Çarşamba
Amerika maçında saha dışına çıkan topu yakalamak isteyen kadın seyircinin ellerinin arasından geçen top yüzüne sert bir şekilde vurunca baygınlık geçirdi. İşte o anlar…
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