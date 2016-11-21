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TSK, DEAŞ'ın bomba yüklü kamyonunu böyle vurdu

21 Kasım 2016, Pazartesi
Fırat Kalkanı Harekatı'nda ÖSO güçlerine destek veren Türk birlikleri operasyonlarına devam ediyor. El Bab'ın kuzeyinde DEAŞ'ın bomba yüklü bir aracını tek atışta vuran Türk tankı kameralar tarafından böyle görüntülendi.
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