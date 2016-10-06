İbadi'nin görüntüleri yeniden gündemde

06 Ekim 2016, Perşembe
Türkiye'nin Irak'a yaptığı askeri, maddi, manevi yardımı görmezden gelerek günlerdir küstah tehditler savuran Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin, ABD Başkanı Obama karşısındaki acizliğini gözler önüne seren görüntüleri yeniden sosyal medyada gündem oldu.
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