Fransız gazeteci Türkiye’yi böyle savundu

07 Kasım 2016, Pazartesi
Fransız gazeteci Jil Martin, katıldığı bir programda ülkesinin ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı tutumunu sert bir dille eleştirdi. Martin, Fransız medyasının cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tutumuna da tepki gösterdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dünya Videoları