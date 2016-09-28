Wings for Love 2016ö Dünya Kupası Finali için dünyanın 20 ülkesinden 50 hava dalışçısı Yunnan'da bir araya gelerek, Dashanbao Dağı'ndan serbest atlayış yaptı.
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