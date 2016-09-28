Çatı çöktü: aşağı düştü!

28 Eylül 2016, Çarşamba
’da çaldığı televizyonla çıktığı çatıdan kaçmaya çalışan , beklemediği bir sonla karşılaştı. Bir süre aşağı iniş yolunu arayan adam, bastığı çatının çökmesiyle bir anda düştü. Düştüğü iş yerinde zemine çarparak yaralanan , olay yerine çağrılan tarafından gözaltına alındı ve tedavisinin yapılması için hastaneye götürüldü.
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