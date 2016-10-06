ABD polisinden siyahilere işkence

06 Ekim 2016, Perşembe

Son günlerde polisin uyguladığı orantısız güç ile gündemde olan ABD'den gelen yeni görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı.

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