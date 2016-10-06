ABD polisinden siyahilere işkence

Son günlerde polisin uyguladığı orantısız güç ile gündemde olan ABD'den gelen yeni görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı.
ABD polisinden siyahilere işkence06 Ekim 2016, Perşembe
- İbadi'nin görüntüleri yeniden gündemde
- Çatı çöktü: Hırsız aşağı düştü!
- Çekirdek paketindeki diş bakın hangi hayvana ait çıktı
- Motosiklet sürücüsünü tahrik edince...
- Dağdan atlayan hava dalışçıları nefes kesti
- Erdoğan Peres’i böyle azarlamıştı
- Yakalamak istediği top genç kızı bayılttı
- SWAT ekibinin kapıyla imtihanı
- ABD polisi siyahiyi eşinin gözü önünde böyle öldürdü!
- Darbeci Sisi rezil oldu
- Fransa'da Müslümanlara fare zehiri tehdidi!
- BBC'den alçakça darbe girişimi yorumu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.