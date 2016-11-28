Seviyor Sevmiyor 20. Bölüm 28 Kasım 2016, Pazartesi

Yiğit İrem'in yolladığı cd'yi izler ve her şeyi öğrenir. Mahvolur. Yiğit, Deniz'le yüzleşip, bağırıp çağırıp nefretini kusmayacaktır. Önce İrem'le yüzleşir. Kendisine yolladığı cd'den kimsenin haberi olmayacaktır. Yiğit ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi Deniz'in karşısına çıkar. Yiğit'in planı nedir? Ne yapmayı düşünmektedir? İntikam mı alacaktır yoksa vicdanına yenik düşüp aşık olduğu kadını affetmeyi mi seçecektir? İrem ve Deniz'in arası bozuktur. Tuna'dan ayrılan Deniz, İrem'e sığınır fakat Zuzu'lar artık eskisi gibi değildir, hiçbir şey artık eskisi gibi değildir. Tuna ise Deniz'le ayrılmanın Deniz'in mutlu olması için yegane seçenek olduğuna kendisini inandırmıştır. Fakat atladığı bir şey vardır... Tuna, Deniz'e duyduğu aşkı nasıl içine gömecektir?