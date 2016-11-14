Seviyor Sevmiyor 18. bölüm 14 Kasım 2016, Pazartesi

Yiğit, İrem'den ayrıldıktan sonra kendisi için Deniz'le önünde hiçbir engel kalmadığını düşünmektedir. Öte yandan Deniz, Tuna'yla beraberdir ve Yiğit'in ayrıldığını duyunca şoke olur. Üstüne üstlük Yiğit kurtarıcı olarak dergiye geri dönmüştür. İrem ise ayrılık acısını çok kolay atlatmış gibidir. Derginin yeniden ayağa kalkması için herkes büyük özveriyle çalışırken, Deniz Yiğit'e, Tuna'yla birlikte olduğunu bir türlü söyleyemez. Yiğit ise Deniz'in sürekli ondan kaçmasına anlam veremez. En sonunda Yiğit, Deniz'le her şeyi açık açık konuşmak için Deniz'i çok tanıdık bir yolculuğa çıkarmaya karar verir.