Seviyor Sevmiyor 13. Bölüm 10 Ekim 2016, Pazartesi

Yiğit bir gece önce yaşananların etkisindedir. İrem'in evine geldiğinde Deniz'le karşılaşır ve gerilir. Deniz, Tuna'yı aramak için giderken İrem ve Yiğit de onun peşine takılır. Tuna'yı ormanda ararken Tuna'nın avcılar için hazırladığı tuzaklara düşerler. Tuna da onları kurtarmaya çalışırken avcılara yakalanırlar. Avcılar Tuna ve İrem'i ayrı, Yiğit ve birbirlerinden uzak durmaya çalışan Deniz'i ayrı kulübelere kapatırlar. Bu süreçte kahramanlarımız yüzleşme olanağı bulurlar. Yiğit, Deniz'e birbirlerine yakın dururlarsa "istenmeyen şeylerin" olabileceğini, Tuna da İrem'e bu aşk oyununda figüran olduklarını ve Deniz'le Yiğit'in er ya da geç kavuşacağını söyler. İrem, Tuna gibi düşünmemektedir ve ona da bu kadar erken vazgeçmemesini salık verir. Maceranın sonunda Tuna'yı İstanbul'a geri getirmeyi başaramazlar. Deniz, Yiğit'le öpüşürken kazara çekilen videosunun, gene kazara 20. Yıl balosunda gösterileceğini anlar. Engellemeye çalışır ama beceremez, Tuna'dan yardım ister. Tuna her şeyi değiştirecek büyük bir fikirle geri dönecektir.