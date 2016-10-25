Kırgın Çiçekler 56. Bölüm

Eylül arabanın içinde sıkışıp kalır. Kemal, Defne'nin yerini söylemez. Nazan ve Defne kaçacakları gemiye ulaşmaya çalışmaktadır. Polis peşlerine takılınca şok olurlar. Nazan, Kemal'i tehdit eder. Hastaneye kardeşini ziyarete giden Kader, bebeği bulamayınca annesinin kapısına dayanır. Banu her şeyi bırakıp kaçmak üzeredir. Songül babasından gelen bir mektupla şok olur. Acılarıyla yüzleşip, bir karar almak zorunda kalır.
Kırgın Çiçekler 56. Bölüm25 Ekim 2016, Salı
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