Kırgın Çiçekler 52. Bölüm 05 Ekim 2016, Çarşamba

Hastaneden çıkan kızlar Meral'in yokluğuyla derin bir üzüntü içindedir. Bir yandan arkadaşlarına duydukları özlem diğer yandan Feride'nin yokluğu şartları zorlaştırır. Toprak, Feride'yi depresyondan çıkarmak için büyük bir çaba harcar. Banu kirayı ödeyemediği için evinden atılır. Kader annesine para ve kalacak yer bulmak zorundadır. Eylül'e ulaşmanın yollarını arayan Kemal hapiste rahat durmaz. Yurtta ipleri eline geçiren Neriman, edindiği yeni bilgilerle şaşkına döner. Nazan'ın hayatındaki en büyük sırrı açığa çıkmak üzeredir.