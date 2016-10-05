Kırgın Çiçekler 52. Bölüm

05 Ekim 2016, Çarşamba

Hastaneden çıkan kızlar Meral'in yokluğuyla derin bir üzüntü içindedir. Bir yandan arkadaşlarına duydukları özlem diğer yandan Feride'nin yokluğu şartları zorlaştırır. Toprak, Feride'yi depresyondan çıkarmak için büyük bir çaba harcar. Banu kirayı ödeyemediği için evinden atılır. Kader annesine para ve kalacak yer bulmak zorundadır. Eylül'e ulaşmanın yollarını arayan Kemal hapiste rahat durmaz. Yurtta ipleri eline geçiren Neriman, edindiği yeni bilgilerle şaşkına döner. Nazan'ın hayatındaki en büyük sırrı açığa çıkmak üzeredir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kırgın Çiçekler Videoları