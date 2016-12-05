Kertenkele "Yeniden Doğuş" 82. bölüm 05 Aralık 2016, Pazartesi

Murat Zehra'nın kim olduğunu öğrenmeye çok yaklaşmıştır... Murat'ın aslında Ziya Hoca (Kertenkele) olduğunu öğrenen Hicabi eskiden olduğu gibi Ziya hocasını sorularıyla bunaltmaya başlar. Deli Meryem'in Hicabi'yi kaçırmasından korkan Gizem ise Hicabi'nin evine yerleşir. Deli Meryem ve Gizem'in birbirlerini rahat bırakmaya hiç niyetleri yoktur. Öte yandan Murat'ın tehlikeli bir operasyon için imam kılığına girmesi gerekir. Murat sahte imamlık yaparken sonunda Zehra'nın kim olduğunu öğrenebilecek midir?