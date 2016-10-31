Kertenkele "Yeniden Doğuş" 77. bölüm

31 Ekim 2016, Pazartesi
Zeynep sevgilisinin intikamını aldığını düşünürken yaklaşan tehlikeden habersizdir.
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