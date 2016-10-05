Kaçın Kurası 1. Bölüm 05 Ekim 2016, Çarşamba

Gönül ilişkilerine tövbe eden Renk, kendini tamamen işine vermiştir. Ancak Amerika'dan gelen Barış ani kararları, gamsız halleri, aksiyon dolu maceraları ile Renk'in siyah-beyaz hayatına rengârenk bir bomba gibi düşer. Renk'ten etkilendiğini inatla inkâr eden Barış ise 10 yıl önce geride bıraktığı ailesi ve geride kaldığını sandığı geçmişiyle karşılaşır. Kadın-erkek ilişkilerinden ısrarla kaçmaya çalışan bu ikili, yan yana geldiklerinde hiç de beklemedikleri bir durumun içine düşer. Barış'ın önünde iki yol vardır, hangisini seçeceği hem kendi hayatını hem de Renk'in kaderini belirleyecektir.