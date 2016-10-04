Eşkıya'da geceye damgasını vuran sahne

04 Ekim 2016, Salı
15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişimine ATV'nin sevilen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz da kayıtsız kalmadı. İşte gecenin en dikkat çeken sahnesi! 'Bu okul, dershane hepsi kamuflaj… Milletten çaldıkları paraları saklamak için'
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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları