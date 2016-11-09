Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 46. bölüm

Daha fazla ölümün sorumlusu olmak istemeyen Hızır, dostunu düşmanını karıştırır hale gelir. Masayı bulandırmak adına hareket eden Özkan ise amacına ulaşmış herkesin birbirine şüpheli gözlerle bakmasını sağlamıştır. Masanın üyeleri Gülmezlere ulaşma niyetiyle pusu kurma derdindeyken Ünal yine büyük lokmanın peşindedir. İçerideki haini bulmak için başka bir hainle masaya oturmak zorundadır; çünkü bu saatten sonra gerçek haini bir tek hainleri doğuranlar bilebilir… Yapılan görüşme sonucunda Gülmezlerin arkasındaki güç belirginleşir. Ancak edinilen bilgiler ölümlerin son bulmasına yetmeyecek, sıradaki eylem çok büyük olacaktır. Bu savaşta bir oğul kaybeden Salih Gülmez'in hedefinde ise bu kez Hızır ve Ünal vardır. Gülmezlerin sevdiklerine vereceği zarardan endişe eden Ceylan da tek başına tehlikeli kararlar alır ve harekete geçer. Daha fazla ölümün sorumlusu olmak istemeyen Hızır, dostunu düşmanını karıştırır hale gelir. Masayı bulandırmak adına hareket eden Özkan ise amacına ulaşmış herkesin birbirine şüpheli gözlerle bakmasını sağlamıştır. Masanın üyeleri Gülmezlere ulaşma niyetiyle pusu kurma derdindeyken Ünal yine büyük lokmanın peşindedir. İçerideki haini bulmak için başka bir hainle masaya oturmak zorundadır; çünkü bu saatten sonra gerçek haini bir tek hainleri doğuranlar bilebilir… Yapılan görüşme sonucunda Gülmezlerin arkasındaki güç belirginleşir. Ancak edinilen bilgiler ölümlerin son bulmasına yetmeyecek, sıradaki eylem çok büyük olacaktır. Bu savaşta bir oğul kaybeden Salih Gülmez'in hedefinde ise bu kez Hızır ve Ünal vardır. Gülmezlerin sevdiklerine vereceği zarardan endişe eden Ceylan da tek başına tehlikeli kararlar alır ve harekete geçer.
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