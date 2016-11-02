Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 45. bölüm 02 Kasım 2016, Çarşamba

Handan'ın Çakırbeyli ailesini karıştırmak adına yaptığı hamlesinin sonuçları ağır olmuştur. Son zamanlarda evde artan gergin haller, küslükler henüz nihayete ermemişken, Civciv ve Ayşen'in olayı herkesi darmaduman eder. Ceylan her seferinde yeni bir bahane bularak ailesiyle Hızır arasında mekik dokumaktadır. Meryem ise tepkisini göstermekte geç kalmayacaktır.

Evde bunlar yaşanırken Gülmezlerin bahsettiği yedinci gün gelip çatmıştır. İlyas'ın haklı endişesi yaşanacak felaketi önlemeye yetmez. Ardı sıra gelen tehditlerden yine en masumlar nasibini alır. Özkan'ın yeğeni Taner'le birlikte kurduğu oyun da tıkır tıkır işlemektedir. Ünal bu evrede Hızır'la arası açık olan devlete daha yakın durmak isteyecektir.