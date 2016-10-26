Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 44.Bölüm 26 Ekim 2016, Çarşamba

Alparslan'ın ölümle mücadelesinin ardından yaratılmak istenen kaos ortamı İlyas'ın kaçırılmasıyla hız kazanır. Hızır Çakırbeyli'nin etrafını saran düşmanlarına yenileri eklenmiş, çember daralmıştır. Yeni belanın adı ise Gülmezler çetesidir. Kadın, çocuk diye ayrım gözetmeksizin savrulan tehditler yaşanacak kötü günlerin habercisidir adeta. Gülmezlerin tüm masa üyelerinden haraç istemesiyle ortam iyiden iyiye gerilir. Kaybedecek bir şeyi kalmayan Ünal Kaplan dışında herkesin sevdiklerinin hayatından endişe etmesi gereken bir döneme girilmiştir artık. Bu süreçte Hızır'ın devletle olan ilişkisini nasıl düzelteceği de en büyük merak konusudur…Gerginlikler Çakırbeyli hanesinde de devam eder. Hayriye Ana'nın attığı tokadın izi Hızır'ın yüreğinden kolay kolay silinmez. Handan ile Ceylan'ın öfkesi, ailesini bir arada tutmaya çalışan Meryem'in önünde bir duvar gibidir. Ayşen'in öğrendiği gerçekler ise herkesi derinden sarsacak bir olaya neden olacaktır...