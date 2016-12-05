Aşk ve Mavi 5. bölüm 05 Aralık 2016, Pazartesi

Ali'nin boşanma teklifine şaşıran Mavi, belli etmese de üzülür. Mavi'yle Ali'nin boşanacağını duyan konak ahalisi bu haberi düğün havasında kutlarken, Hasibe'yi konaktan gidecek olmanın korkusu sarar. Cemal, babasını Hamza'yla Sami'ye verdiği paranın İsmet'in kumar borcu için olduğuna inandırmak için bir plan yapar. Cemal'in yaptığı plan sonucunda kabak İsmet'in başına patlar. Mavi ve Ali'nin ilişkisi bıçak sırtında ilerlerken Pembe ve Sevda'nın evden gizlice kaçmaları işleri iyice karıştırır.