Aşk ve Mavi 2. bölüm 14 Kasım 2016, Pazartesi

Mavi, düğün gecesi Ali'yi bıçaklar fakat tam onu öyle bırakıp gidecekken vicdanına yenik düşüp ambulansı arar. Mavi'nin Ali'yle abisinin intikamını almak için evlendiğini öğrenen Göreçkiler ve Mavi'nin ailesi büyük bir şok yaşarlar. Ali, hastaneye kaldırılırken; Mavi nezarete atılır. Ali'nin ailesi, oğullarının Mavi'nin Ahmet'in kardeşi olduğunu bile bile onunla evlendiğini duyunca daha da şaşırırlar. Mavi'nin tutuklandığını öğrenen Ali hastaneden kaçar ve polise gidip her şeyin bir kaza olduğunu söyleyerek Mavi'yi kurtarır. Mavi tekrar Göreçkiler'in konağına döner. Konaktakiler Ali'nin kararlılığı karşısında istemeye istemeye Mavi'yi sineye çekerler. Bu arada, babasının Göreçkiler yüzünden öldüğünü düşünen İlyas, intikam almak için Aliler'in deposunu yakar. Fakat hesaba katmadığı bir şey vardır. Mavi, içerde kalmıştır.