Atv zirvedeki yerini yine kimseye kaptırmadı! ​Türkiye'nin en çok izlenen kanalı Atv, yayınladığı dizi ve programlarıyla Ocak ayında da en çok izlenen kanal oldu.



2016'NIN BİRİNCİSİ 2017'YE DE BİRİNCİLİKLE BAŞLADI

atv, yayınladığı dizi ve programlarıyla Ocak ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün - 20+ABC1, Prime Time Tüm Kişiler Kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu.



Kantar Medya'dan alınan verilere göre, Ocak ayında da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv birinciliğini bırakmadı.



ZİRVEDEKİ İSİM YİNE ATV!

Yayınladığı dizi ve programlarla, yıllardır her döneme damgasını vurmayı başaran atv, yılı lider olarak zirvede bitirdi.



"DİZİ ATV'DE İZLENİR!"

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını taşımaya devam ediyor.



Atv 'yi, ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert,



10 sezondur ekranlarda gelin-damat adaylarını buluşturarak, mutlu yuvalar kurulmasına öncülük eden Esra Erol'da,



gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, Son Durak



dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster,



samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları,



farklı formatıyla ekrana gelen Gözüm Sende,



yemeklerin lezzetinden emin Hızlı, marifetli ve kararlı olanların yarışı Karavan,



izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz,



çocuk esirgeme kurumunda, ailesiz büyüyerek hayata tutunmaya çalışan 5 genç kızın hayat hikâyesi Kırgın Çiçekler,



gençliği cezaevinde geçmiş, sevmeyi öğrenmeye fırsatı olmamış Ali ve hiç kimseyi sevmeyen Mavi'nin yürek burkan hikâyesi Aşk ve Mavi,



çocukluk aşkı olan bir çiftin yıllar sonra bir araya gelmesi, çeşitli tesadüflerle birbirlerine yakınlaşması ve diğer karakterlerin dâhil olmasıyla karmaşıklaşan aşk oyunlarının anlatıldığı Pazar akşamlarının sevilen dizisi Seviyor Sevmiyor,



aşk, ihanet, vicdan, adalet ve intikamın iç içe geçtiği, hayatı bir günde değişen insanların birbirlerine değen hikayelerini izleyicisiyle buluşturan Ölene Kadar,



İstanbul'u terk etmek zorunda kaldığı çocukluk günlerinin ardından hayatı yük gemilerinde geçen, kendini çok iyi yetiştirmiş, beş dil bilen ve boksa meraklı bir karakter olan Ali Smith'in buruk hayat hikayesi Bu Şehir Arkandan Gelecek

ve futbolseverleri ekrana kilitleyen Ziraat Türkiye Kupası grup maçları birinciliğe taşıdı.

Milyonları ekrana kilitleyen atv, yeni yılda coşku, sevgi, aşk, tutku ve heyecan dolu dizilerle kaldığı yerden devam edecek.



