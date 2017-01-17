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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölüm tarihi belli oldu. 54. bölümüyle ekranlara gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 24 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak.

Milyonların merakla beklediği tarih

Milyonların merakla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Son iki bölümü yayınlanmayan dizi sosyal medyada da sıkça konuşulmaya başladı. Salı akşamlarının en çok seyredilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. bölümü ne zaman yayınlanacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN YENİ BÖLÜM TARİHİ
ATV ekranlarının heyecanla izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü hakkında beklenen açıklama geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi resmi İnstagram hesabından paylaştığı resimde yeni bölümün 24 Ocak Salı günü ekranlara geleceğini duyurdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 53. bölüm
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  • 17 Ocak 2017, Salı 20:42
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