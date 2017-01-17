Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Milyonların merakla beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Son iki bölümü yayınlanmayan dizi sosyal medyada da sıkça konuşulmaya başladı. Salı akşamlarının en çok seyredilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. bölümü ne zaman yayınlanacak?



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN YENİ BÖLÜM TARİHİ

ATV ekranlarının heyecanla izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü hakkında beklenen açıklama geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi resmi İnstagram hesabından paylaştığı resimde yeni bölümün 24 Ocak Salı günü ekranlara geleceğini duyurdu.



