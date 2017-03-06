Yanal’dan transfer avı

Ersun Yanal gelecek sezon için kolları erken sıvadı. Trabzonspor TeknikDirektörü, Karabükspor karşısında alınan galibiyet sonrası oyuncularına üç gün izin verirken soluğu yurt dışında aldı. Yanal, burada daha önceden belirlenen bazı oyuncuları canlı izleyecek. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturma noktasında çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Yanal'ın Burak Yılmaz, Tolgay, Tunay Torun ve Selçuk İnan gibi isimlerin dışında özellikle stoper mevkiine yapılacak transferin yabancı olmasına özen gösterdiği öğrenildi. Hangi oyuncuları izlediğini saklamak için büyük çaba sarf eden Yanal'ın özellikle hızlı ve teknik kapasitesi yüksek bir savunma oyuncusu istediği iddia edildi.
BAŞKAN USTA İLE SÜREKLİ GÖRÜŞÜYOR Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sezon sonuna kadar zaman aralıklarıyla da olsa yurtdışına giderek belirlediği oyuncuları izlemeye devam edeceği öne sürüldü. Başkan MuharremUsta ile zaman zaman yapılacak transferleri masaya yatıran tecrübeli teknik direktörün özellikle genç ve istikbal vaat eden isimler üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında.
BİR KAÇ KEZDAHA İZLEYECEK Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal yurtdışına oyuncu bakmak için gitti. Tecrübeli hocanın belirlediği oyuncular için birkaç kez daha yurtdışına gitmeyi planladığı belirlendi.
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