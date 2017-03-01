Son 19 yılın en kötü 2. yarı başlangıcı

Advocaat yönetimindeki sarı- lacivertli takım, son 19 sezonunda en kötü ikinci devre başlangıcını yaptı. Son olarak 1997-1998 sezonunun ikinci devresinin ilk 5 maçında 6 puan elde eden Fenerbahçe, bu sezon da aynı periyotta 6 puan alabildi. Otto Baric'le 1997-1998'de kötü bir ikinci yarı performansı sergileyen ve sezonu 71 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe, bu sezon ise zirvenin oldukça uzağında kaldı.