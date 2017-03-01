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Son 19 yılın en kötü 2. yarı başlangıcı

Advocaat’lı Fenerbahçe, 1997/98 sezonundan sonra en kötü 2. yarıyı yaşıyor

Son 19 yılın en kötü 2. yarı başlangıcı
Advocaat yönetimindeki sarı- lacivertli takım, son 19 sezonunda en kötü ikinci devre başlangıcını yaptı. Son olarak 1997-1998 sezonunun ikinci devresinin ilk 5 maçında 6 puan elde eden Fenerbahçe, bu sezon da aynı periyotta 6 puan alabildi. Otto Baric'le 1997-1998'de kötü bir ikinci yarı performansı sergileyen ve sezonu 71 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe, bu sezon ise zirvenin oldukça uzağında kaldı.
  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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