Dert ortağım benim

Süper Lig'de bitime 12 hafta kala şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon adeta dert ortağı oldu... Üst üste gelen kötü sonuçların ardından iki camiada da başkanların istifası isteniyor. İsyan bayrağı açan taraftarlar, bekleneni veremeyen yıldızları da hedef tahtasına oturtmuş durumda. Üstelik Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın ekonomik durumları da hiç parlak değil.



1- Her hafta 'istifa' sesleri yükseliyor

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğunda 19. yılını dolduran Aziz Yıldırım için ilk kez bu kadar yüksek sesle 'istifa' çağrısı yapılıyor. Daha önce "Yargıtay kararı sonrası görevi bırakacağım" diyen Yıldırım'ın bu kararı erkene çekmesi isteniyor. Galatasaray'da da durum farklı değil. Başkan Dursun Özbek'in 2. sezonu da büyük hüsrana sahne olunca taraftar isyan bayrağını açtı. Fakat Özbek, "2018'deki seçime kadar devam" diyor.



2- Fenerbahçe'de de operasyon kapıda

Rıekerınk'i göndererek Igor Tudor'u göreve getiren Galatasaray'da bu değişim de ilaç olamadı. İki haftada 5 puan kaybeden Sarı- Kırmızılılar'da kan kaybı devam ediyor. Fenerbahçe'de de benzer bir operasyon kapıya dayandı. Hem saha sonuçları hem de açıklamaları sonrası büyük eleştiri alan Dick Advocaat'la ne kadar devam edileceği merak konusu. Fakat bu görüntü sürerse, Hollandalı'nın sezon sonunu görmesi düşük bir ihtimal.



3- "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın"

Bu sloganı son haftalarda F.Bahçe ve G.Saray'ın maçlarında sık sık duyuyoruz... Gaziantep dönüşü takımı havalimanında karşılayıp protesto eden F.Bahçeli taraftarların Osmanlı maçında futbolculara sesini daha da yükseltmesi bekleniyor. 1-0 kaybedilen Beşiktaş derbisindeki kötü oyuna isyan eden G.Saraylı taraftarlar da yenilginin faturasını futbolculara kesti. Özellikle Selçuk, Tolga, Sneijder ve Podolski'ye büyük tepki var.



4- UEFA'nın kılıcı iki kulübün de başında

İki kulübün saha içi performansları kadar ekonomik tabloları da SOS veriyor... UEFA'ya verdiği sözleri tutamadığı için bu sezon Avrupa'da yer alamayan Galatasaray'da kulübün kaderi Riva ve Florya projelerinden gelecek parada... UEFA ile kısıtlama anlaşmasına imza atan Fenerbahçe'de de durum hiç iç açıcı değil. Devre arası beklenen takviyeleri yapamayan Sarı- Lacivertliler'i yeni sezonda da parlak bir tablo beklemiyor.



ARTIK HEDEF LİG İKİNCİLİĞİ!

Sezona çok iddialı transferler ve mutlak şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe ve Galatasaray şubat ayından yarışa havlu attı. Beşiktaş'ın uzağında kalan iki takımın da artık tek hedefi lig ikinciliği... Fenerbahçe ve Galatasaray en azından Şampiyonlar Ligi vizesini almak için çaba harcayacak.

