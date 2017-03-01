Yol Durumu
  1. Arena cennet oldu!
  2. Fırtına Estaban’ı bırakmıyor

Dert ortağım benim

Son 10 yıldaki 7 şampiyonluğun altında imzası olan ezeli rakipler bitime 12 hafta kala zirvenin çok uzağında kaldı. UEFA kıskacındaki iki kulübün başkanları ve yıldızları taraftarın hedefinde. Ekonomik tablo da büyük sıkıntıda.

Dert ortağım benim
Süper Lig'de bitime 12 hafta kala şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon adeta dert ortağı oldu... Üst üste gelen kötü sonuçların ardından iki camiada da başkanların istifası isteniyor. İsyan bayrağı açan taraftarlar, bekleneni veremeyen yıldızları da hedef tahtasına oturtmuş durumda. Üstelik Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın ekonomik durumları da hiç parlak değil.

1- Her hafta 'istifa' sesleri yükseliyor
Fenerbahçe'de başkanlık koltuğunda 19. yılını dolduran Aziz Yıldırım için ilk kez bu kadar yüksek sesle 'istifa' çağrısı yapılıyor. Daha önce "Yargıtay kararı sonrası görevi bırakacağım" diyen Yıldırım'ın bu kararı erkene çekmesi isteniyor. Galatasaray'da da durum farklı değil. Başkan Dursun Özbek'in 2. sezonu da büyük hüsrana sahne olunca taraftar isyan bayrağını açtı. Fakat Özbek, "2018'deki seçime kadar devam" diyor.

2- Fenerbahçe'de de operasyon kapıda
Rıekerınk'i göndererek Igor Tudor'u göreve getiren Galatasaray'da bu değişim de ilaç olamadı. İki haftada 5 puan kaybeden Sarı- Kırmızılılar'da kan kaybı devam ediyor. Fenerbahçe'de de benzer bir operasyon kapıya dayandı. Hem saha sonuçları hem de açıklamaları sonrası büyük eleştiri alan Dick Advocaat'la ne kadar devam edileceği merak konusu. Fakat bu görüntü sürerse, Hollandalı'nın sezon sonunu görmesi düşük bir ihtimal.

3- "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın"
Bu sloganı son haftalarda F.Bahçe ve G.Saray'ın maçlarında sık sık duyuyoruz... Gaziantep dönüşü takımı havalimanında karşılayıp protesto eden F.Bahçeli taraftarların Osmanlı maçında futbolculara sesini daha da yükseltmesi bekleniyor. 1-0 kaybedilen Beşiktaş derbisindeki kötü oyuna isyan eden G.Saraylı taraftarlar da yenilginin faturasını futbolculara kesti. Özellikle Selçuk, Tolga, Sneijder ve Podolski'ye büyük tepki var.

4- UEFA'nın kılıcı iki kulübün de başında
İki kulübün saha içi performansları kadar ekonomik tabloları da SOS veriyor... UEFA'ya verdiği sözleri tutamadığı için bu sezon Avrupa'da yer alamayan Galatasaray'da kulübün kaderi Riva ve Florya projelerinden gelecek parada... UEFA ile kısıtlama anlaşmasına imza atan Fenerbahçe'de de durum hiç iç açıcı değil. Devre arası beklenen takviyeleri yapamayan Sarı- Lacivertliler'i yeni sezonda da parlak bir tablo beklemiyor.

ARTIK HEDEF LİG İKİNCİLİĞİ!
Sezona çok iddialı transferler ve mutlak şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe ve Galatasaray şubat ayından yarışa havlu attı. Beşiktaş'ın uzağında kalan iki takımın da artık tek hedefi lig ikinciliği... Fenerbahçe ve Galatasaray en azından Şampiyonlar Ligi vizesini almak için çaba harcayacak.
Etiketler: ,
  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar