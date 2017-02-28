Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Demba Ba, Çin Süper Ligi'nde görev yaptığı dönemde ayağının kırılmasının ardından Amerika'da tedaviye başlamıştı. Bir süredir tedavisi devam eden Senegalli futbolcu, İstanbul'a gelerek bireysel antrenmanlara başladı. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmana çıkan Demba Ba, bireysel çalışmalara başladı.
Demba Ba çalışmalara başladı
Lider Beşiktaş'ın yetenekli forveti Demba Ba Türkiye'ye döndü. Demba Ba bireysel çalışmalara başladı.
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Demba Ba, Çin Süper Ligi'nde görev yaptığı dönemde ayağının kırılmasının ardından Amerika'da tedaviye başlamıştı. Bir süredir tedavisi devam eden Senegalli futbolcu, İstanbul'a gelerek bireysel antrenmanlara başladı. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmana çıkan Demba Ba, bireysel çalışmalara başladı.
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