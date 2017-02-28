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çalışmalara başladı

Lider Beşiktaş'ın yetenekli forveti Türkiye'ye döndü. Demba Ba bireysel çalışmalara başladı.

Demba Ba çalışmalara başladı
, Amerika'daki tedavisinin bitmesinin ardından Türkiye'ye dönerek bireysel çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Demba Ba, Çin Süper Ligi'nde görev yaptığı dönemde ayağının kırılmasının ardından Amerika'da tedaviye başlamıştı. Bir süredir tedavisi devam eden Senegalli futbolcu, İstanbul'a gelerek bireysel antrenmanlara başladı. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmana çıkan Demba Ba, bireysel çalışmalara başladı.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 17:28
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