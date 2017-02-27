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Sivas’tan tek kurşun

Süper Lig’i hedefleyen Sivasspor evinde ağırladığı Gaziantep BŞ'yi yenerek hata yapmadı. Kırmızı-Beyazlı ekibin tek golünü 4. dakikada Galip kaydetti

Sivas’tan tek kurşun
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti ve Süper Lig yolunda önemli bir adım attı. 4. dakikada Galip'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına içinde topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Sivas 3 puanı hanesine yazdı.
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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