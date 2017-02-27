Sivas’tan tek kurşun

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti ve Süper Lig yolunda önemli bir adım attı. 4. dakikada Galip'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına içinde topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Sivas 3 puanı hanesine yazdı.