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Sevduğunu alamaysan alduğunu sevecesun

1297 dakika sonra forvetlerin gol atması Konya maçının tesellisi oldu. Yerel basın, yenilgi yerine 1 puan alınmasına “Sevdiğinu alamaysan, alduğunu sevecesun” yorumunu yaptı

Sevduğunu alamaysan alduğunu sevecesun
, Atiker Konyaspor deplasmanından bir puanla dönerken en büyük sevinci ise forvet oyuncularının 1297 dakika sonra gol atmayı başarması ile yaşadı. En son ligin 8. haftasında Galatasaray'a bir gol atmayı başaran Dame N'Doye'den sonra forvet oyuncuları gol orucuna girmişti. Hugo Rodallega ise Bordo-Mavili formayla ikinci kez 11'de çıktığı maçta bu hasreti sonuçlandırmayı başardı. Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal ve yönetim ise bu kabusun sona ermesinden dolayı oldukça mutlu. Trabzon'dan yayın yapan yerel gazeteler ise Atiker Konyaspor deplasmanından alınan beraberliğin üzüntü verici olduğunu ama mağlubiyetten de iyi olduğu yorumlarında bulundu.

YEREL MEDYADAN ÇARPICI BAŞLIKLAR
Karadeniz Gazetesi maçta alınamayan üç puana vurgu yaparak, "Sevduğunu alamaysan alduğunu sevecesun!", Trabzonspor, 1 puanla teselli buldu" ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, "Biz zirveyi istemezuk!", Günebakış Gazetesi, "Trabzon tekledi" İlkhaber Gazetesi ise "Duraklama dönemi" manşetlerini attı.

RODALLEGA MUTLULUĞU
Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Rodallega, 2. kez ilk 11'de çıktığı maçta gol atmayı başararak kalitesini ortaya koydu. Kolombiyalı yıldız oyuncu attığı gol kadar saha içindeki enerjisi hırsıyla da dikkat çekti.
Etiketler:
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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