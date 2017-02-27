Sevduğunu alamaysan alduğunu sevecesun

Trabzonspor, AtikerKonyaspor deplasmanındanbir puanla dönerken enbüyük sevinci ise forvet oyuncularının1297 dakika sonra gol atmayıbaşarması ile yaşadı. En son ligin8. haftasında Galatasaray'a birgol atmayı başaran Dame N'Doye'densonra forvet oyuncuları golorucuna girmişti. Hugo Rodallegaise Bordo-Mavili formayla ikincikez 11'de çıktığı maçta bu hasretisonuçlandırmayı başardı. Trabzonsporteknik direktörü ErsunYanal ve yönetim ise bu kabusunsona ermesinden dolayı oldukçamutlu. Trabzon'dan yayın yapanyerel gazeteler ise Atiker Konyaspordeplasmanından alınan beraberliğinüzüntü verici olduğunuama mağlubiyetten de iyi olduğuyorumlarında bulundu.
YEREL MEDYADAN ÇARPICI BAŞLIKLAR Karadeniz Gazetesi maçta alınamayan üç puana vurgu yaparak, "Sevduğunu alamaysanalduğunu sevecesun!",Trabzonspor, 1 puanlateselli buldu" ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, "Biz zirveyi istemezuk!", Günebakış Gazetesi, "Trabzon tekledi" İlkhaber Gazetesi ise "Duraklama dönemi" manşetlerini attı.
RODALLEGA MUTLULUĞU Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Rodallega, 2. kez ilk 11'de çıktığı maçta gol atmayı başararak kalitesini ortaya koydu. Kolombiyalı yıldız oyuncu attığı gol kadar saha içindeki enerjisi hırsıyla da dikkat çekti.
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