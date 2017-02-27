Ne olacak bu Fener’in hali

Fenerbahçe, Süper Lig'de Gaziantepspor ile 1-1 berabere kaldı... 11.dakikada ev sahibi golü buldu. Gaziantepspor atağında ceza sahasında topla buluşan Ghilas rakibinden sıyrıldı ve şutunu çekti. Onun vuruşunda Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Fabiano topu kurtardı. Sonrasında dönen topu tamamlayan Sefa topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 23'te Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk ortasını yaptı. Onun ortasında Jeremain Lens'in vuruşu ağlara gitti ve skora eşitlik geldi. 30'da Alper'in pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Volkan kaleciyle karşı karşıya kalacakken savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı. 40'ta Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Lens, Moussa Sow'a pasını çıkardı. Senegalli yıldızın vuruşunda kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı.
GAZİANTEP 90+5'TE GALİBİYETİ KAÇIRDI 57'de Lens, Reis'i geçtikten sonra vurdu. Kaleci Victor kurtardı. 68'de Marcinho'nun şutunu Fabiano güçlükle çelebildi. 84'te Fenerbahçe'de Lens'in kullandığı korner atışında kale dibinde topa dokunan Skrtel'in şutunu kaleci Victor güçlükle çelebildi. 87'de Fernadao'nun ceza sahası dışından gönderdiği füzeyi kaleci Victor, kornere çeldi. 89'da Lens'in ara pasında Fernandao kaleciyi geçti. Topu kaleye gönderdi. Ancak Gaziantepspor savunması topu çizgiden çıkardı. 90+5'te Ghilas'ın pasında kale dibindeki Kangwa yüzde 100'lük gol pozisyonundanyararlanamadı.
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