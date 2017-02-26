Futbolculara dayak

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 yenilen Bursaspor kafilesini taşıyan otobüs, Osmangazi köprüsüçıkışında bir grup taraftar tarafından durduruldu. Kapıyı açıp içeri giren taraftarlar, bazı futbolculara tekme tokat saldırdı. Bazı futbolcuları darp eden, otobüsün ön camını kıran taraftarlardan bazıları gözaltına alındı. Bursasporlu yöneticilerin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, otobüse saldıran diğer taraftarları gözaltına aldı.
TARAFTAR İSYANDA
Bursasporlu 100 taraftar, olaydan sonra Özlüce Tesisleri'nin önünde toplandı. Yaklaşık 2 saat boyunca tesis önünde bekleyen taraftarlar, 'Yönetim istifa' sloganları atarak Başkan Ali Ay'ı ve yönetimi protesto etti. Polis ekipleri, tesis çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bursaspor 2. Başkanı Ali Ademoğlu, Osmangazi Köprüsü çıkışında bir grup taraftarın futbolculara saldırdığını doğruladı, "Maalesef olay doğru. Taraftarlar Harun Tekin'i darp ettiler. Hastaneden rapor aldı" diye konuştu.
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