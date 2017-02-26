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Derbileri sevmiyor!

Kartal bu sezon derbi dışındaki maçlarda istatistikleriyle göz kamaştırdı. Siyah-Beyazlılar buna karşın oynadığı 4 derbide beklenenin çok altında kaldı

Derbileri sevmiyor!
Bu sezon ligde şampiyonluğun en büyük adayı olurken performansıyla da tüm rakiplerini solladı. Derbi dışındaki tüm maçlarda göz kamaştıran Kartal oynadığı 4 derbide ise beklenenin altında kaldı.

GERİDE KALDILAR
Beşiktaş Süper Kupa'da G.Saray, kupada F.Bahçe ve ligdeki G.Saray ve F.Bahçe maçlarında istatistiklerde diğer takımlarla oynadığı başarı çizgisine ulaşamadı. Derbilerde şut, isabetli şut, gol, gol pozisyonu, pas, isabetli pas ve topla oynama oranları diğer karşılaşmalarda sergilenen ortamalaların altında kaldı.


ONUR ÖZKAN
  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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