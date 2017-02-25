Yol Durumu
  1. Konya’da zorlu randevu
  2. Trabzon bastırdı kriz bitti

Trabzonspor’a çiçekli karşılama

Trabzonspor’a çiçekli karşılama
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, 14.30'da THY'ye ait özel uçakla Konya'ya hareket etti. Bordo-mavili kafileyi Konya Havalimanı'nda taraftarlar çiçeklerle karşılayıp, oyunculara destek verdiler.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar