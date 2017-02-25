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Konya’da zorlu randevu

Atiker Konya ile Trabzonspor bugün saat 19.00’da karşılaşıyor. Maçı Halis Özkahya yönetecek

Konya’da zorlu randevu
Süper Lig'de önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor bugün 19.00'da Atiker Konya'ya konuk oluyor. Bu zorlu maçı Halis Özkahya yönetecek ve beIN Sport'tan canlı yayınlanacak. Bordo-Mavili ekipte sakatlığı bulunan Durica ile kart cezalısı Okay forma giymeyecek.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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