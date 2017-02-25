Konya’da zorlu randevu

Süper Lig'de önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor bugün 19.00'da Atiker Konya'ya konuk oluyor. Bu zorlu maçı Halis Özkahya yönetecek ve beIN Sport'tan canlı yayınlanacak. Bordo-Mavili ekipte sakatlığı bulunan Durica ile kart cezalısı Okay forma giymeyecek.