Kocaman olmazsa yabancı

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından sözleşme uzatma için teklifte bulunduğu Dick Advocaat henüz kararı bildirmeden Sarı-Lacivertli yönetim yeni hoca arayışlarına girdi! Yönetimin yapmış olduğu teklife rağmen Hollandalı teknik adamın sözleşmesini uzatmayı düşünmediği belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör için ilk tercihi eski gözağrısı Aykut Kocaman. Kocaman'ın Konya ile ilişiğinin kesmesi bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım'ın da Kocaman ile temas halinde olduğu gelen haberler arasında. Ancak Kocaman'da bir pürüz çıkması halinde tercihin yine yabancı bir teknik adamdan yana kullanılacağı da camiada yüksek sesle dile getiriliyor.



RAMOS 4-2-3-1, MARCELINHO 4-4-2'Yİ BENİMSİYOR

Aykut Kocaman'ın 1 numaralı alternatifinin Sevilla ile önemli başarılara imza atan Juan de Ramos olduğu Marcelinho'nun listede olduğu gelen haberler arasında. Marcelinho da uzun yıllar Villarreal takımında önemli işler yapmış rüştünü ispat etmiş bir teknik adam. 51 yaşındaki Marcelinho Villlarreal'den önce Sevilla'yı çalıştırmıştı. Marcelinho 4-4-2, Ramos ise 4-2- 3-1 sistemini benimsiyor.