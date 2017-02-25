Fırtına fırsat tepti!

Konyaspor'un cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıktığı mücadelede ilk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıya ev sahibi ekip hızlı girdi.

KONYA RANGELOV İLE ÖNE GEÇTİ

47. dakikada Aytaç Kara'nın Rijad Bajic'e yaptığı faulün ardından ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Dimitar Rangelov geçti. Rangelov'un kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. Konyaspor 1-0 öne geçti.

Golün ardından Trabzonspor beraberlik için baskısını artırdı.

RODALLEGA İLK GOLÜNÜ ATTI

54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Olcay Şahan, Barry Douglas'tan sıyrılıp ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasını Hugo Rodallega'ya gönderdi. Rodallega'nın gelişine çektiği şutta top Atiker Konyaspor ağları ile buluştu. Bu golle skor 1-1'e geldi.

Beraberliğin ardından iki takımda açık oynadı ve gol aradı.

KONYA FRİKİKTE DİREĞE TAKILDI!

84. dakikada Carl Medjani'nin Rijad Bajic'e yaptığı faulün ardından ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Barry Douglas geçti. Barry Douglas'ın çektiği şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 32 yaptı ve 6. sırada kaldı. Atiker Konyaspor ise puanını 29'a çıkarttı ve 8. sıraya yükseldi.