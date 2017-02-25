Fener’e gel Ranieri

Geçtiğimiz sezon LeicesterCity'yi Premier Lig'de şampiyon yaparakçok büyük bir başarıya imza atanancak bu sezon işler yolunda gitmeyincegörevine son verilen Claudio Raineri'yekamuoyunda çok büyük bir destek geldi.Karara en sert tepkiyi, koyu bir LeicesterCity taraftarı olan efsanevi İngiliz futbolcuGarry Lineker gösterdi.
LINEKER: KABUL EDİLEMEZ Lineker, Twitter hesabından; "Görevineson verilmesi açıklanamaz; affedilemezve son derece üzücüdür"ifadesini kullandı. Mourinho da destekmesajı yolladı. Raineri'nin yerine Galatasaray'ıneski teknik direktörü RobertoMancini'nin geleceği iddia ediliyor.Raineri'ye bir destek de Fener taraftarındangeldi. Fenerbahçe taraftarı dasanal alemden "Bize gel Raineri" diyekampanya başlattı. Birçok Sarı-Lacivertlitaraftar İtalyan hocanın takımın başınageçmesini istedi.
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