Fener’e gel Ranieri

Geçtiğimiz sezon Leicester City'yi Premier Lig'de şampiyon yaparak çok büyük bir başarıya imza atan ancak bu sezon işler yolunda gitmeyince görevine son verilen Claudio Raineri'ye kamuoyunda çok büyük bir destek geldi. Karara en sert tepkiyi, koyu bir Leicester City taraftarı olan efsanevi İngiliz futbolcu Garry Lineker gösterdi.



LINEKER: KABUL EDİLEMEZ

Lineker, Twitter hesabından; "Görevine son verilmesi açıklanamaz; affedilemez ve son derece üzücüdür" ifadesini kullandı. Mourinho da destek mesajı yolladı. Raineri'nin yerine Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'nin geleceği iddia ediliyor. Raineri'ye bir destek de Fener taraftarından geldi. Fenerbahçe taraftarı da sanal alemden "Bize gel Raineri" diye kampanya başlattı. Birçok Sarı-Lacivertli taraftar İtalyan hocanın takımın başına geçmesini istedi.