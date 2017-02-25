Derbi düellosu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi öncesi yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı. İşte Özbek'in sözleri: "Bizim derdimiz 'Beşiktaş 1 gün dinlenmiş, 2 gün dinlenmiş' değil. Maksat bu değişiklik yapılırken, bu değişikliği yapan kişiler ne düşündü. Bazı senaryolar yazılıyor, buna müsaade edilmemesi lazım. Hakem hataları ile ilgili Başakşehir maçıyla başlayan bir değişme var. O maçta verilen kararlar uzun süre tartışıldı. Arkasından Karabük'e gittik. Karabük maçındaki olaylar, penaltının verilmesi. Buradaki Kayseri maçında verilmeyen golümüz. Rize'ye gittik, oradaki ofsayt. Bizim buradan beklentimiz bir açıklama yapılması. Federasyonun sessizliği bu duruma müsaade ediyor."



SONUÇ NE OLURSA OLSUN TUDOR'LA DEVAM

"Pazartesi günü 40 binin üzerinde seyircimiz olacak. Beşiktaş bizim ezeli rakibimiz. Türkiye'nin eski spor kulübü. Beşiktaş sadece bu sene iyi değil. Her zaman iyi oynamıştır. Pazartesi Türk Telekom Arena dolacak. Galatasaray da Beşiktaş'ı yenecek. Hocamızın Florya'daki farklılık hemen hissedildi. Bu sezon sonuç ne olursa olsun seneye de Igor Tudor'la devam edeceğiz."



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da gündemdeki konularla ilgili yayıncı kuruluşa konuştu... İşte Orman'ın sözleri: "Nisan ayınca şampiyonluğu gerçekçi bulmuyorum. Başakşehir var, Galatasaray var, Fenerbahçe var. Daha önümüzde çok maç var. Beşiktaş iyi yolda mı? Fena değil, daha da iyi olmalıydı. Beşiktaş Karabük'e kaybetmemeliydi. Hakemin arkasına sığınacak bir kulüp değil Beşiktaş. Hakem hataları oluyor ama ben bunların kasıtlı olduğunu düşünmüyorum. Derbiyi pazartesiye vermişler. Galatasaray bir gün dinlense ne olur, dinlenmese ne olur? Böyle ucuz hesaplar büyük camialara yakışacak şeyler değil. Bir gün az dinlense Galatasaray yenecek diye bir durum mu var?"



VAN PERSIE BİZDE OLSA YAPAMAZDI

"Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık çok kötü bir maç yönetti. Ama Beşiktaş evinde oynuyor, sakin olacak. UEFA Kupası almayı hedef tutan bir takım böyle şeylere gelir mi? Oyuncular kötü niyetli olabilir, hakem kötü olabilir...Van Persie, Beşiktaş'ta olsa bunları yapamazdı. Beşiktaş centilmenliği bunlar olmamalıydı. Şenol Hoca da benim gibi laz bir adam hemen sinirlendi."