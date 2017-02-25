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Cumhurbaşkanı’na verdiği sözü tuttu

Cumhurbaşkanı’na verdiği sözü tuttu
Dalış rekortmeni milli sporcu Derya Can, Avusturya'daki buzla kaplı Weissensee Gölü'nde 120 metreyle buz altında yatay dalış dünya rekorunu kırdı. Derya Can, "2014 yılında Cumhurbaşkanımız benden bir rekor istemişti. Bu rekorla 3 ayda 3 dünya rekoru kırarak, verdiğim sözü fazlasıyla tutmuş oldum" açıklamasını yaptı.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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