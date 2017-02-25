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Cimbom kahkahalarla Kartal’a hazırlanıyor

Galatasaray’ın dünkü idmanında futbolcuların neşesi dikkat çekti

Cimbom kahkahalarla Kartal’a hazırlanıyor
Pazartesi günü Beşiktaş karşısında sezonun en kritik maçını oynayacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor... Sarı- Kırmızılılar'ın dünkü idmanında adeta kahkaha sesleri eksik olmadı. Futbolcuların çok neşeli olması dikkat çekerken, idman sırasında Semih Kaya'nın doğum günü de kutlanıp pasta kesildi.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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