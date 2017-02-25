Yol Durumu
  1. Derbi kafada bitecek
  2. Sergen’li Kayseri 4 köşe

Bursa’ya bir darbe de Paşa’dan

Üst üste yenilgiler alan Bursa, dün Kasımpaşa’dan fark yedi

Bursa’ya bir darbe de Paşa’dan
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa sahasında Bursaspor'u 4-0 mağlup etti. Paşa'ya galibiyeti getiren golleri Titi (pen.), Koita (2), Tunay Torun kaydetti. Bursa'da 42. dakikada Ertuğrul kırmızı kart gördü. Timsah, ligde son 7 maçtır galibiyete hasret.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar