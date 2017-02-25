TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvuruda, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi kapsamında yargılanan sanıkların tek tip elbiseyle mahkemeye çıkarılması istendi.

İlk imzacısı Nazmi Er olan ve başka kişilerce de imzalanan dilekçede, 15 Temmuz darbe girişimi şüphelilerinin mahkemeye getirilirken her gün ekranlarda boy gösterdiğini ifade etti.

"Her biri süslü manken gibi şıklık yarışında arz-ı endam etmekte" ifadesini kullanan Er, şu talepte bulundu:

"Bu vatanın birliğine, vatandaşların yaşam haklarına kasteden, TBMM'yi işlemez hale getirmeye çalışan, Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesine ve şahsına silahlı suikast düzenleyerek ülkemizi onarılmaz kaoslara sürüklemeye çalışan bu yaratıkların tek tip mahkum elbisesi giydirilerek mahkemelere getirilmelerini, bu ülkenin, bu aziz milletin bir ferdi olarak yüce makamınızdan talep etmekteyim."