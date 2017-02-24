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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Temsilcimiz Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti.
Son 16 turundaki eşleşmeler şöyle:
İŞTE EŞLEŞMELER:
Celta Vigo - Krasnodar
APOEL Nicosia - Anderlecht
Schalke 04 - Mönchengladbach
Lyon - Roma
Rostov - Manchester United
Olympiakos - Beşiktaş
Gent - Genk
Kopenhag - Ajax
- 24 Şubat 2017, Cuma 15:15
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