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'da 'ın rakibi kim oldu?

Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz ,Yunan ekibi ile eşleşti.

Kuralar çekildi! İşte Beşiktaşın rakibi
Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Temsilcimiz , Yunanistan temsilcisi ile eşleşti.

Son 16 turundaki eşleşmeler şöyle:

İŞTE EŞLEŞMELER:

Celta Vigo - Krasnodar
APOEL Nicosia - Anderlecht
Schalke 04 - Mönchengladbach
Lyon - Roma
Rostov - Manchester United
Olympiakos - Beşiktaş
Gent - Genk
Kopenhag - Ajax
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  • 24 Şubat 2017, Cuma 15:15
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