Derya Can’dan yeni dünya rekoru

Avusturya'nın Weissensee kentinde 35 santimetre kalınlığındaki buzla kaplı Weissensee Gölü'nde rekor denemesi yapan Can, tek nefeste 1 dakika 47 saniyede 120 metre buz altında yüzmeyi başardı.

Fransız sporcu Aurore Asso'ya ait 112,3 metrelik yatay dalış rekorunu kırmayı başaran milli sporcuya denemesi sırasında eşi Tayfun Göçen, antrenörü Adnan Yanbay ve güvenlik ekipleri eşlik etti.

Hava sıcaklığının 2 derece, su sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü gölde, kar yağışı altında 4 metrekarelik bir delikten suya giren Can, buz altında 60 metreden geri dönerek giriş yaptığı delikten su yüzüne çıktı.

Yaptığı ilk ölçümde 116 metre ile rekor kırıldığını belirten Noter Josef Trampitsch, daha sonra katedilen mesafeyi 120 metre olarak düzelterek kayıtlara geçirdi. Can, böylelikle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye de hak kazandı.

Milli sporcu, sevincini su altında kendisine eşlik eden eşi Tayfun Göçen ve buz üzerinde kendisini izleyen 6 yaşındaki oğlu Poyraz ve 14 aylık kızı Derin Helen ile paylaştı.

CAN: "3 AYDA 3 DÜNYA REKORU KIRDIM"

Derya Can, dalış sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2014 yılında Cumhurbaşkanımız benden yeni bir rekor istemişti. 2015 yılında hamile olduğum için spora ara verdim. Aralık ayında 2 dünya rekoru birden kırdım. Bu rekorla 3 ayda 3 dünya rekoru kırarak, verdiğim sözü fazlasıyla tutmuş oldum." dedi.

Rekoru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türk kadınlarına armağan ettiğini dile getiren milli sporcu, "Benim gibi çoluğuyla çocuğuyla iş yapan, çalışan, emek harcayan Türk kadınına rekorumuz armağan olsun." diye konuştu.

Rekor denemelerine devam edeceğini kaydeden Can, Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası sonrası yeni bir dünya rekoru deneyeceğini söyledi.

Milli sporcu Derya Can, aralık ayında Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metre ve paletsiz değişken ağırlık ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye inerek, dünya rekoru kırmıştı.