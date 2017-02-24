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Avrupa Ligi'nde 'ya kalan takımlar belli oldu

Avrupa Liginde son 16ya kalan takımlar belli oldu

son 32 turu karşılaşmaları tamamlandı.

Müsabakalar sonunda rakiplerini saf dışı bırakan 16 takım, Avrupa Ligi turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Fenerbahçe ve Osmanlıspor elenirken, Türkiye'den sadece Beşiktaş yoluna devam ediyor.

Siyah-beyazlıların yanı sıra Belçika'dan Anderlecht, Genk ve Gent, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ile Schalke 04, Rusya'dan Krasnodar ile Rostov, İngiltere'den Manchester United, Fransa'dan Lyon, İtalya'dan Roma, İspanya'dan Celta Vigo, Yunanistan'dan Olympiakos, Hollanda'dan Ajax, Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL ve Danimarka'dan Kopenhag son 16 turunda mücadele edecek.

Türkiye'den Beşiktaş'ın yer alacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ları, TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.
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  • 24 Şubat 2017, Cuma 01:50
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